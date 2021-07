Vacina: Vagas para público de 40 anos acabam e agendamento é suspenso

BC Bárbara Cabral

(crédito: Bárbara Cabral )

As vagas destinadas ao agendamento da vacina contra a covid-19 na capital do país esgotaram cerca de sete horas após a abertura para o público alvo de 40 a 49 anos. A marcação começou às 15h desta sexta-feira (16/7), mas na manhã deste sábado (17/7), o site vacina.saude.df.gov.br não oferecia mais opções de datas, hora e local para agendar a aplicação da vacina no Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que foram ofertadas 46 mil vagas para as pessoas entre 40 e 49 anos, mas elas acabaram às 22h de sexta-feira. A vacinação desse grupo começa ainda neste sábado (17/7). Já em relação às 500 vagas para pessoas com comorbidades, as vagas foram preenchidas 1h e meia depois da abertura do agendamento.

As pessoas que aguardam a 2º aplicação do imunizante também enfrentam dificuldades. Alguns moradores na fila de espera do drive-thru do Parque da Cidade relataram uma espera de até três horas. Por volta das 10h30, pelo menos 200 carros, de acordo com estimativa do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), estavam na fila.

Já o ponto de atendimento do Taguacenter orientou os moradores a seguir para o Parque da Cidade, pois as doses destinadas para o local tinham acabado.

Problemas técnicos

Na sexta-feira, a página de agendamento da vacina saiu do ar. Segundo a SES-DF o grande número de acessos dos usuários derrubou o site de agendamento e outras páginas do Governo do Distrito Federal, como a Agência Brasília e a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SES-DF, os primeiros minutos de abertura contaram com 225 mil acessos simultâneos, o que gerou a instabilidade no sistema.