GDF lança edital para projeto arquitetônico do Museu da Bíblia

JM Jéssica Moura

Museu da Bíblia é alvo de críticas e de polêmicas - (crédito: Instituto Oscar Niemeyer/Divulgaçao)

A secretaria de Cultura publicou edital para selecionar um projeto arquitetônico preliminar para o Museu Nacional da Bíblia. A medida, assinada pelo secretário da pasta, Bartolomeu Rodrigues, está publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (19/7).

As propostas podem ser encaminhadas entre os dias 19 de julho e 3 de setembro e devem ser cadastradas no site do certame. O estudo selecionado vai ser premiado em R$ 122 mil. O modelo escolhido vai servir de base para o projeto executivo de arquitetura do prédio.

O resultado preliminar será divulgado em 13 de setembro. A construção do Museu da Bíblia pelo governo é alvo de polêmica desde que foi anunciada, em outubro de 2019. Ibaneis Rocha (MDB) pretende entregar a obra até o fim do mandato.

Na justiça, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (Atea) questionou o uso de dinheiro público e de doações para a construção religiosa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios (TJDF) negou a liminar para suspender a construção.