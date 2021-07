Polícia procura suspeito de assaltar posto de gasolina na Estrutural

EH Edis Henrique Peres

Investigadores da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) divulgaram imagens para receber denúncias de possíveis vítimas - (crédito: Cibele Moreira/CB/D.A Press)

Dois frentistas de um posto de gasolina na Estrutural, foram vítimas, na sexta-feira (16/7), de um assalto. O suspeito de cometer o crime estava em uma bicicleta. As vítimas relataram que a ação ocorreu por volta das 22h. Os funcionários acreditam que o mesmo homem tenha roubado o estabelecimento, em 17 de maio.

Investigadores da 8ª Delegacia de Polícia acompanham o caso. As informações são de que o suspeito se aproximou, em uma bicicleta preta, modelo BMX — comum na prática de bicicross. Em seguida, levantou a jaqueta e mostrou o que seria um revólver calibre 38.

Depois de levar R$ 514 dos trabalhadores, o homem fugiu para dentro da Estrutural. Câmeras do circuito de segurança do estabelecimento flagraram a ação e, com as imagens, os dois frentistas registraram ocorrência.

O suspeito usava um gorro de lã preto, máscara contra a covid-19, além de calça e tênis pretos. Até então, os dois funcionários não haviam informado à polícia sobre o crime cometido em maio. A delegada Jane Klebia apura a ocorrência. "Estamos divulgando as imagens para receber denúncias anônimas, por meio do 197, de pessoas que reconheçam o autor", disse a delegada.

As vítimas acreditam que o roubo foi cometido pela mesma pessoa, devido a semelhanças físicas e porque, nas duas ocasiões, o suspeito usava blusa cinza de capuz.