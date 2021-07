CB Correio Braziliense

Além de embriagado, o condutor estava em regime semiaberto e não poderia estar circulando à noite - (crédito: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista, 37 anos, não identificado, que estava embriagado e andava na contramão da BR-040 até colidir frontalmente com outro carro na madrugada de sábado para domingo (18/7). O acidente ocorreu em Santa Maria, próximo à divisa do Distrito Federal com Goiás.

Mesmo com a rodovia tendo duas faixas no mesmo sentido e separadas por canteiro central, um homem completamente embriagado e sem habilitação dirigiu com o carro na contramão e colidiu frontalmente com outro veículo que estava seguindo fluxo pela via correta. Duas pessoas ficaram com lesões leves no outro carro, cujo condutor também era inabilitado.

Segundo a PRF, a equipe foi acionada por volta das 3h da manhã de domingo (18/7) para atender a uma colisão frontal na BR-040. Quando os policiais chegaram ao local, notaram que o condutor causador do acidente apresentava sinais claros de embriaguez. Ele fez o teste do etilômetro, popularmente chamado de bafômetro, que acusou o valor de 1,2mg de álcool por litro de ar. Esse valor é quatro vezes maior que o estabelecido para configurar crime.

Além de não ser habilitado, a PRF verificou que o homem não poderia estar na rua naquele horário, pois é detendo do regime semiaberto e estava cumprindo pena por roubo. O condutor recusou atendimento médico após o acidente. Ele foi preso e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia Civil.

Outros infratores

Outros dois condutores embriagados foram presos nesse mesmo final de semana com altos índices de teor alcóolico. Ambos os casos ocorreram em Ceilândia, na BR 070. Um homem, 51 anos, foi flagrado com 1,17mg/L na tarde de sábado e outro homem, 44 anos, foi flagrado com 1,10 na noite de domingo. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia local.

Nesse final de semana nas rodovias federais que cortam o DF, mais quatro motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e outros 12 levaram multa por se recusar a fazer o teste do bafômetro.

Além da embriaguez ao volante, outras infrações de trânsito também foram flagradas neste final de semana nas rodovias federais do DF e entorno. Foram 95 motoristas multados por estarem sem cinto de segurança ou por haver algum passageiro sem o uso do item obrigatório. Outros 48 foram multados por terem crianças sendo transportadas sem os sistemas de retenção adequados, infração considerada ainda mais grave.

De acordo com a PRF, cerca de 30% das mortes ocorridas em acidentes nas rodovias federais são em decorrência de ultrapassagens mal realizadas. Apesar da fiscalização, 175 condutores insistiram nessa prática e foram também autuados pela polícia neste final de semana.

Com informações da PRF