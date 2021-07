Agências do trabalhador oferecem 227 oportunidades nesta terça

CB Correio Braziliense

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 227 oportunidades de emprego abertas para esta terça-feira (20/7). Para se candidatar a qualquer uma das vagas disponíveis, basta ir a uma das 14 unidades em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

São 30 vagas para promotores de vendas. O salário é de R$ 1.350, mais benefícios. Não é exigida experiência, mas o candidato deve ter concluído o ensino fundamental.

Atuações ligadas ao segmento de veículos oferecem 20 vagas em oito profissões, com ou sem experiência, com exigência de níveis de escolaridade variados e salários entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Experiência

O pintor de automóveis tem seis opções para entrar no mercado de trabalho. São três vagas com salários de R$ 2,5 mil, mais benefícios, sem necessidade de experiência. Com a mesma remuneração, outra oportunidade exige que o candidato tenha atuado na área anteriormente, mas dispensa a comprovação de ter frequentado a escola.

Os candidatos às vagas para mecânico de automóveis dispõem de quatro chances de emprego, com salário de R$ 2,5 mil, mais benefícios, exigência de experiência no ramo e ensino médio completo. Há outra vaga com remuneração de R$ 1,1 mil, mais benefícios, e, embora não exija comprovação de escolaridade, requer experiência.

Borracheiro, auxiliar de mecânico e instalador de som e acessórios, com duas oportunidades cada, pagam, respectivamente, R$ 1.220, R$ 1,2 mil e R$ 1,1 mil de salário, mais benefícios. Ainda no ramo veicular, o mercado busca alinhador de direção, funileiro e eletricista. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Outras áreas

Os salários mais altos contemplam programador de sistemas de computador – R$ 4.665,99 – que exige comprovação de experiência e curso superior completo em engenharia de software, e secretaria executiva, que oferece seis vagas, com salário de R$ 4.622, mais benefícios, experiência e curso superior completo em secretariado executivo.

Também é possível deixar o currículo em uma das unidades das agências do trabalhador ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que é lançada alguma oportunidade adequada ao perfil do candidato, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho (Setrab) também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas sobre qualquer serviço prestado pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Setrab e preencher o formulário na aba “Empregador”.

Confira aqui as vagas disponíveis.