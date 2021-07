SS Samara Schwingel

Secretário de segurança pública do DF Júlio Danilo foi o entrevistado do CB. Poder nesta terça - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, defende que o sistema penitenciário passe por uma revisão. Em entrevista ao CB Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta terça-feira (20/7), o secretário afirmou ao jornalista Carlos Alexandre de Souza que é preciso rever, principalmente, a concessão de benefícios ao presos.

"Não é um problema só de segurança pública. Não só o Executivo tem que participar dessa discussão, mas a gente tem que trazer também o Judiciário e discutir isso no âmbito Legislativo. A gente precisa rever a norma", explicou o secretário.

Para exemplificar o pensamento, Julio Danilo utilizou o caso de Lázaro Barbosa como exemplo. "Esse criminoso tinha uma ficha extensa. Acabou que ele teve benefícios concedidos pela lei, foi colocado fora da cadeia no saidão e não retornou", completou.

"Defendo que temos que ser mais rígidos. O preso deve ter direitos. Tem que pagar pelo crime dele, mas deve ter oportunidade de ser reinserido", disse.