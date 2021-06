Sistema prisional do DF registra quinta morte de preso por covid-19

DD Darcianne Diogo

O detento ficou internado no Hran antes de morrer - (crédito: Wilson Dias)

O Complexo Penitenciário da Papuda registrou, neste domingo (6/6), a quinta morte de preso em decorrência da covid-19. Evangevaldo de Araújo Pereira, 58 anos, estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) desde segunda-feira (31/5), mas não resistiu às complicações da doença e morreu às 13h30. A informação foi confirmada por uma fonte ao Correio.

Evangevaldo era lotado no Centro de Detenção Provisória (CDP 1). A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) para saber quando o interno deu entrada no Hran e quais procedimentos foram tomados, mas até a última atualização dessa reportagem não obteve retorno.

Com essa morte, o sistema prisional do Distrito Federal registrou cinco mortes de presos pela covid-19. A penúltima foi notificada em 26 de junho. A primeira ocorreu em 19 de maio. O detento, de 32 anos, estava na Penitenciária do Distrito Federal (PDF 1) e ficou internado no Hran por mais de 15 dias antes de morrer.



Policiais penais



Além dos presos, dois policiais penais, um de custódia e um enfermeiro da Papuda, morreram em decorrência da covid-19. Com um efetivo de, aproximadamente, 1,8 mil agentes penitenciários, a taxa de letalidade entre esses servidores é de 0,71%, segundo a Seape. No caso dos 16 mil presos, esse indicador é de 0,19%.