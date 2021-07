Mais armas circulando aumenta possibilidade de mortes, diz secretário

SS Samara Schwingel

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou, nesta terça-feira (20/7), que com uma maior circulação de armas na cidade há a possibilidade de que elas sejam utilizadas para matar pessoas. Em entrevista ao CB Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — o secretário também falou ao jornalista Carlos Alexandre de Souza sobre os índices criminais da capital federal.

"No DF não temos um estudo que relaciona o aumento de armas com o aumento de violência. Quanto mais armas circulando há a possibilidade de que elas sejam utilizadas para matar alguém também", reconheceu Julio. Como medida para combater o porte e a posse ilegal de armas, o secretário citou a Operação Quinto Mandamento, que completa um ano de existência no final de julho.

"Atuamos em dez regiões administrativas do DF onde temos o maior número de homicídios. As forças integradas trabalham em locais onde há tráfico de drogas, consumo e venda irregular de bebidas alcoólicas", disse.

Homicídios e outros crimes

Segundo o secretário, nos seis primeiros meses de 2021, houve uma redução de 13% no registro de homicídios na capital federal — em comparação com o mesmo período do ano passado. "Há um trabalho sendo realizado desde 2019. Este ano a gente segue reduzindo esses números", reforçou.

Em relação aos feminicídios registrados no DF, Julio Danilo afirmou que, em 2020, houve uma redução de 47% desse tipo de crime quando comparado com 2019. Para ele, o resultado é reflexo das políticas públicas adotadas pelo governo. "Foi por um trabalho de prevenção. Todos os casos de feminicídio são estudados. E isso possibilitou que nós desenvolvêssemos políticas públicas", disse.

Ele destacou que a intervenção e a denúncia são medidas que podem salvar e mudar as vidas das mulheres.