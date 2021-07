Sejus publica chamamento de remanejamento de servidores para a FUNAP/DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Nesta terça-feira (20/7), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) um edital de chamamento público para remanejamento de servidores à Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF), que desenvolve ações de ressocialização no DF. Entre os requisitos, constam proatividade, comprometimento, capacidade analítica e facilidade no trabalho em equipe.

A FUNAP/DF vai ser responsável pela seleção e o resultado será comunicado diretamente ao candidato por e-mail ou pelo número de telefone informado na inscrição. Para a delegada Deuselita Martins, diretora executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, o remanejamento de servidores vai proporcionar a implementação de ações mais assertivas de planejamento, monitoramento e avaliação de atividades na Fundação.

De acordo com Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania, a ideia é ampliar as ferramentas de ressocialização da FUNAP. “Por isso, nós contamos com o trabalho de cada um de vocês, servidores, que desejam atuar na linha de frente em nossas ações. Abrimos o chamamento público, justamente, para unir as nossas forças”, ressalta Passamani.

Segundo o edital, podem participar servidores das carreiras de assistência social; planejamento urbano e infraestrutura; políticas públicas e gestão governamental. Para participar do processo, os servidores precisam acessar o site da FUNAP/DF e preencher o formulário. As inscrições seguem até o dia 31 de outubro.

Clique para ler o edital.