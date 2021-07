Covid-19: DF registra 10 mortes e média móvel aumenta 4,4%

SS Samara Schwingel

Nesta terça-feira, não houve nenhuma morte pela doença - (crédito: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Distrito Federal registrou 480 novos casos e 10 mortes por covid-19 nas últimas 24h. Segundo a Secretaria de Saúde, o total chegou a 442.703 infecções e 9.501 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Nesta terça-feira (20/7), não houve nenhuma morte pela doença.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela pasta hoje, a taxa de transmissão do vírus está em 0,97. Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 548,3, valor 24,3% menor que há duas semanas. Já a mediana de mortes está em 13,4, equivalente a um aumento de 4,4% em relação a 6/7.

Das mortes registradas, 816 eram pessoas residentes em outras unidades da federação, sendo 699 do Goiás e o restante de outros 14 estados.

UTIS

Nesta terça-feira, por volta das 20h, a rede pública de saúde do DF operava com 71,58% de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento do novo coronavírus. Dos 422 leitos, 131 estavam ocupados, 52 livres e 239 bloqueados.

Na rede privada, a taxa de ocupação era de 78,10% sendo que, dos 276 leitos, 165 estavam com pacientes, 47 vagos e 64 bloqueados. Na fila por uma UTI estavam 11 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19.