LP Luana Patriolino

O site também direciona o visitantes para o cadastro para receber o imunizante - (crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

Os moradores do Distrito Federal que buscarem informações relativas às ações voltadas para o combate à pandemia de covid-19 e vacinação na capital poderão acessar um portal atualizado da Controladoria-Geral do DF (CGDF). O objetivo é reunir todos os dados do DF relativos ao novo coronavírus para facilitar a busca para a população geral, profissionais de saúde e gestores.

Na página, é possível encontrar o link para o Vacinômetro, que mostra quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, além dos relatórios de vacinação, dos boletins informativos e das informações sobre estoques de seringas e agulhas.

Também é possível ser direcionado para a aba do cadastro e agendamento para receber o imunizante, conforme a disponibilização pelo Governo do Distrito Federal (GDF), e para saber a localização dos pontos de vacinação das regiões do DF.

Mais funções

Quem acessar o site também pode ter acesso a informações gerais, vídeos e folders sobre as ações de combate à pandemia na capital. Já o link Denúncias direciona o usuário para o Sistema OUV-DF, sistema informatizado da Ouvidoria-geral e das ouvidorias dos órgãos e entidades do GDF.

A página ainda disponibiliza os microdados de vacinação pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde. Segundo GDF, há uma defasagem com os dados apresentados no Vacinômetro e no Relatório de Vacinação em razão do tempo para cadastro individual das informações no referido sistema.