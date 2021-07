DF tem dia mais seco do ano e Inmet emite alerta para baixa umidade do ar

RM Rafaela Martins

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

A seca que castiga os brasilienses fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir alerta laranja para a baixa umidade do ar. Entre o final da manhã e começo da tarde de ontem (20/7), a umidade relativa do ar chegou a 13% em Brazlândia. A região do Gama também bateu um nível preocupante de 15%. E nesta quarta-feira (21/7) não será diferente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os menores valores podem alcançar a marca de 15%, e o maior será de 70%.

Para a meteorologista Naiane Araújo é preciso chamar atenção da população, para esses números. “Hoje, estamos esperando um estado crítico. Os valores mais baixos da umidade podem ficar entre 15% e 20%. Já a umidade mais alta, será de 70%. Além disso, é necessário chamar atenção da população. Que as pessoas busquem se hidratar bastante, não fiquem expostas ao sol, tomem cuidados com as queimadas, e não jogue bitucas de cigarro”, destacou a especialista.

Durante a madrugada, termômetros marcaram a temperatura mínima de 11°C. A máxima deve oscilar entre 26°C e 28°C. O céu ficará com poucas nuvens, e não há previsão de chuvas. A intensidade dos ventos permanece fraca.

Confira outras orientações importantes:

» Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

» Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede.Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

» Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

» Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h.

» Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

» Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

» Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas;

» Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

» Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

» Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e poeira em móveis cortinas e carpetes;

» Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

» Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

» Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

Fonte: Defesa Civil