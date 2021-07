Benefício DF Sem Miséria começa a ser pago para 24 mil famílias

NS Nélio Sousa*

O benefício é destinado a famílias de baixa renda - (crédito: Ana Nascimento/CCE)

O Governo do Distrito Federal (GDF) começou a efetuar o pagamento do crédito DF Sem Miséria, na terça-feira (20/7), para mais de 24 mil famílias da chamada folha regular. No total, serão desembolsados R$ 3,7 milhões pelos cofres do poder executivo.

Ao longo dos próximos dias, o GDF deve depositar R$ 9 milhões para mais de 60 mil famílias na mesma situação. Esse grupo também é composto por pessoas que recebem o Auxílio Emergencial do Governo Federal. No entanto, em virtude do benefício nacional, o Bolsa Família fica suspenso temporariamente a esses indivíduos.

A secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Ana Paula Marra, relata que o governo local pretende creditar o restante de pagamentos do mês de abril, maio e junho, que tiveram problemas por conta desse atrelamento ao Bolsa Família. “O objetivo dessa operacionalização é, justamente, corrigir inadequações passadas, como o caso de quem tenha recebido a menos ou tenha ficado sem receber nesses meses citados”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social.

O que é o DF Sem Miséria?

O benefício do GDF é um adicional ao programa Bolsa Família, do governo federal, que tem como objetivo adequar os valores recebidos ao custo de vida na capital federal. Têm direito ao auxílio as famílias beneficiárias do Bolsa Família que, após o recebimento dos benefícios, apresentarem renda per capita inferior a R$ 140. Os valores da suplementação variam de acordo com a situação de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais recursos de suplementação do Plano DF sem Miséria.



Fonte: Sedes (DF)