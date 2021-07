SS Samara Schwingel

Com faixa etária ampliada, vacinação não precisa mais de agendamento - (crédito: Bárbara Cabral )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai abrir a vacinação contra covid-19 para pessoas de 37 a 49 anos nesta sexta-feira (23/7). Fontes do GDF ouvidas pelo Correio confirmaram que não será necessário agendamento prévio.

A ampliação será possível pois, nesta semana, 86 mil doses de vacinas chegaram à capital federal. Segundo os interlocutores, ainda há mais doses para chegar. Mais detalhes como a operacionalização do atendimento e pontos de vacinação serão passados durante a tarde desta quarta-feira (21/7), durante coletiva no Palácio Do Buriti.