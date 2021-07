SS Samara Schwingel

Vacinação para pessoas com 37 anos ou mais poderá ser feita sem agendamento - (crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O Distrito Federal vai receber, até esta quinta-feira (22/7), 92.323 doses de vacinas contra a covid-19. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti, nesta segunda-feira (19/7). Segundo ele, com a chegada das doses será possível ampliar a campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas de 37 a 49 anos.

Gustavo ainda disse que o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a ausência de agendamento para essa faixa etária. “As pessoas com 37 anos ou mais, a partir dessa nova remessa, serão vacinadas sem agendamento nos postos aqui do DF”, informou. Segundo ele, a Secretaria de Saúde vai divulgar as datas e locais de atendimento para essa nova fase.

Além disso, o DF espera receber mais 48.088 doses para a segunda aplicação. Atualmente, todas as primeiras doses da capital federal estão reservadas para pessoas de 40 a 49 anos que agendaram o atendimento na última semana.