Vacinação garante ampliação de atendimentos presenciais nos Cras

Solicitação do atendimento pode ser feita através do site da secretaria ou pelo telefone 156 - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Com o avanço da vacinação dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), o atendimento presencial nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) é ampliado para a população Entre os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e prestadores de serviços de entidades parceiras, cerca de 800 colaboradores tomaram pelo menos uma das doses do imunizante contra a covid-19.

De acordo com o GDF, agora, ao menos um terço dos agendamentos será para o atendimento presencial em uma das 27 unidades do Cras. “Mesmo com a instalação da pandemia, no ano passado, as unidades não interromperam o serviço”, lembra a secretária de Desenvolvimento Social substituta, Ana Paula Marra.

Segundo ela, o trabalho foi readaptado para continuar assistindo à população, mas com observância às medidas de segurança e higiene para o cidadão e para o servidor



“O Centro de Convivência, do Riacho Fundo, por exemplo, além da oferta remota do serviço e atendimento socioassistencial às famílias referenciadas, passou a reforçar também o atendimento da demanda do Cras Samambaia, uma das maiores do DF”, explica a gestora.



Retorno gradual



A Sedes implantou o agendamento no fim do ano passado para que, em janeiro, pudesse voltar gradualmente a receber a população no Cras. Com a nova metodologia, as equipes programam o horário específico de ida da pessoa ao posto de serviços. A intenção é poupar o tempo e evitar aglomerações.



A solicitação do atendimento socioassistencial do governo deve ser feita através do site da secretaria ou pelo telefone 156, na opção 1. O sistema registra as características da família e o histórico do usuário e, por meio de uma pontuação, marca os atendimentos por ordem de prioridade e necessidade da família. Além do atendimento nas unidades, o preenchimento e atualização do Cadastro Único foi ampliado para os sete postos do Na Hora.



Balanço dos atendimentos



Foram realizados 102.956 atendimentos socioassistenciais na rede de proteção social do Distrito Federal entre janeiro e junho deste ano. Mesmo com o atendimento remoto, em razão da pandemia da covid-19, 65.352 famílias foram atendidas nas 27 unidades do Cras do DF.



Só em janeiro, 15 mil pessoas foram atendidas nas 27 unidades do Cras do DF. Além de unidades do Cras acabarem com a espera que acontecia na porta das unidades, o novo modelo ampliou a assistência.



Em comparação com o mesmo período em 2020, foram quase mil atendimentos a mais. Em relação a 2019, foram quase duas mil pessoas a mais recebidas só no Cras.



Com a vinda da pandemia, no comparativo dos dados de maio de 2019 com os do mesmo período deste ano, a demanda aumentou em 97,88%. Foi preciso utilizar as informações dos cadastros para priorizar o atendimento às famílias que estariam em situação mais grave, para que assim pudessem serem feitas melhorias na capacidade de atendimento mesmo com a alta procura.



* Com informações da Agência Brasília