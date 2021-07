RM Rafaela Martins

A máxima pode chegar a 28ºC nesta quinta - (crédito: Ed Alves/ CB / DA Press)

Nesta quinta-feira (22/7), termômetros tendem a subir na capital federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima pode chegar a 28°C no período mais quente do dia. A mínima terá um ligeiro aumento e ficará em torno de 15°C. De acordo com a meteorologista Naiane Araújo, a temperatura no Distrito Federal pode oscilar, pois a massa de ar frio deu uma enfraquecida. “De madrugada tivemos o aumento da quantidade de nuvens, e isso acaba não deixando a temperatura baixar tanto”, explicou.

Porém, o brasiliense deve permanecer atento à seca. A umidade relativa do ar no DF varia entre 80% e 25%. O Inmet emitiu um alerta laranja esta semana em relação à baixa umidade. O auge do período de seca se aproxima. Hoje será mais um dia com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A intensidade dos ventos permanece fraca e moderada.

Neste período, é recomendado a maior ingestão de líquido, principalmente na parte da tarde quando a temperatura sobe e a umidade cai. Além disso, é bom aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento. E evitar fazer atividade física no período entre 10h e 17h.

Relembre

No primeiro dia do mês, o Distrito Federal bateu um novo recorde com a manhã mais fria do ano. Os termômetros do Gama e de Planaltina chegaram a registrar 5ºC. A sensação térmica chegou a 1ºC devido à alta umidade registrada na madrugada. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C, consequência da massa de ar frio que continua a atuar na capital federal.