A rede de apoio às vítimas de violência doméstica no Distrito Federal conta com 17 instituições participantes no programa Código Sinal Vermelho. A iniciativa visa acolher mulheres em situação de vulnerabilidade que necessitam de ajuda para sair de uma situação de violência. Basta a vítima apresentar um "X" vermelho na mão ou verbalizar aos funcionários dos estabelecimentos participantes que precisa de socorro.

A loja de roupas infantis Cirandinha, localizada no Jardim Botânico, integra o grupo de voluntários que aderiram à campanha Sinal Vermelho. Para que os funcionários saibam como atender quem precisa de amparo, a equipe da loja recebeu um treinamento virtual, promovido pela Secretaria da Mulher. Ao receber a vítima, o estabelecimento irá acionar órgãos competentes para aquela situação.

A proprietária da loja, Bernadeth Martins, afirma que ficou inspirada com o treinamento e está organizando sua loja para acolher melhor quem for pedir ajuda. "Uma das nossas colaboradoras é fluente em libras, então, também estaremos prontas para oferecer apoio com maior acessibilidade para mulheres com deficiência auditiva ou de fala", ressalta.

Quem receber a denúncia deve manter a calma para não chamar a atenção das pessoas à volta sobre a condição da mulher e, menos ainda, levantar suspeitas do agressor, caso ele esteja por perto. Se possível, a vítima deverá ser levada para um local seguro até que ela possa receber atendimento especializado. A providência indicada é anotar todos os dados da vítima e, caso ela tenha necessidade de sair do local, ligar, imediatamente, para os números 190 (Emergência – Polícia Militar), 197 (Denúncia – Polícia Civil) ou 180 (Central de Atendimento à Mulher) para reportar a situação às autoridades competentes.

O programa Código de Cooperação e Código Sinal Vermelho foi instituído pelo decreto Nº 41.695, de 7 de janeiro de 2021, que regulamentou a Lei nº 6.713, de 10 de novembro de 2020. O projeto é baseado na campanha original da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) e está sendo colocado em prática pelas Secretarias da Mulher (SMDF), pela Segurança Pública (SSP) e pelas Delegacias Especiais de Atendimento a Mulher (Deams).

A ideia é que donos de hotéis, condomínios, farmácias, supermercados e outros estabelecimentos comerciais possam ser voluntários na luta pelo fim da violência de gênero e transformar seus estabelecimentos em pontos de denúncia onde as vítimas de agressão possam pedir ajuda.



Conheça os estabelecimentos participantes

Dona Zuca Doçaria - 309 da Asa Norte

- 309 da Asa Norte Loja Cirandinha - Jardim Botânico (Lago Sul), Condomínio San Diego

- Jardim Botânico (Lago Sul), Condomínio San Diego Bonaparte Hotel Residence - Setor Hoteleiro Sul

- Setor Hoteleiro Sul CEBRAC - Quadra 4, Conjunto C, Planaltina

- Quadra 4, Conjunto C, Planaltina Pergunta Fixar - Setor de Rádio e TV Sul, quadra 701

- Setor de Rádio e TV Sul, quadra 701 Instituto Chamaeleon

Parque da Cidade

Sesc DF

Sindicom (Sindicato dos Empregados no Comércio do DF)

(Sindicato dos Empregados no Comércio do DF) Instituto Fokus - Avenida Transversal, Quadra 21, conjunto N, Paranoá

- Avenida Transversal, Quadra 21, conjunto N, Paranoá Restaurante Mayer - 116 na Asa Sul

- 116 na Asa Sul EVida - 704/705 na Asa Norte

- 704/705 na Asa Norte JJC Cosméticos - 305 na Asa Sul

- 305 na Asa Sul Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal)

(Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal) Condomínio Vive La Vie - Rua 36/37 Norte, Águas Claras

- Rua 36/37 Norte, Águas Claras Qualifica Alimentos - 705/905, Asa Sul

- 705/905, Asa Sul ASBRA (Associação de Supermercados de Brasília)

(Associação de Supermercados de Brasília) Loja Aconchego

Como participar?

Representantes ou entidades de estabelecimento comerciais em funcionamento em todo Distrito Federal que quiserem aderir à campanha devem enviar um e-mail para: sinalvermelho@mulher.df.gov.br.