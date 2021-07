Covid-19: Média de mortes no DF cresce 15% e está no limite da estabilidade

AI Ana Isabel Mansur

Com mais 17 mortes em decorrência da covid-19 confirmadas nesta quinta-feira (22/7), a média móvel de óbitos pela doença na capital federal alcançou 13,1 — aumento de 15% em relação ao cálculo de 8 de julho, 14 dias atrás. O resultado é o limite da estabilidade, que considera números iguais ou inferiores a 15%.

A média móvel de casos ficou em 545, queda de 21% na comparação com 8 de julho. Nesta quinta (22/7), a Secretaria de Saúde registrou mais 517 infecções pela covid-19. Com as atualizações, o total de mortes na capital federal atingiu 9.526; e o de casos, 443.797 — dos quais 428.238 (96,5%) são considerados recuperados.

Feita por meio do cálculo de média simples do período de sete dias, a média móvel é usada para facilitar a visualização da evolução da doença. A cada dia, o cálculo é refeito somando-se os valores do dia com os dos seis anteriores e dividindo por sete.

Infecções

O índice de transmissão da doença, que mede a reprodução da pandemia, está em 0,96 — cada 100 pessoas infectadas com a covid-19 podem transmiti-la a outras 96. Na última semana, a taxa chegou a 0,92.

Das 17 mortes notificadas, cinco ocorreram nesta quinta (22/7), seis datam de quarta (21/7) e o restante é do período entre 5 e 19 de julho. Uma pessoa morava em Goiás e nove vítimas tinham entre 40 e 59 anos.

Um paciente veio a óbito em casa e outros 15 morreram em hospitais da rede pública de saúde do DF. Apenas seis pessoas não sofriam de nenhuma comorbidade. Cardiopatia afetava oito vítimas; e distúrbios metabólicos, seis. Três pacientes eram obesos, e um apresentava nefropatia. Pneumopatia acometia duas vítimas.