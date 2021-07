CB Correio Braziliense

A Neoenergia Distribuição Brasília fará manutenção na rede elétrica em três regiões do Distrito Federal, nesta sexta-feira (23/7), causando a interrupção temporária no fornecimento de luz nesses locais. Os serviços prestados pela companhia em Ceilândia, Sol Nascente e Sobradinho são a troca de postes e poda de árvores.

A interrupção programada tem como objetivo a segurança dos trabalhadores e moradores nesses locais. Dessa forma, a companhia energética tem que interromper o fornecimento de energia em pontos das cidades.

Das 8h às 13h, em Ceilândia, será realizado o serviço de substituição de cabos de baixa tensão, afetando, assim, o fornecimento de energia para a QNP 15, conjuntos F e H; e EQNF 11/15, Área Especial A.

No Sol Nascente, as seguintes chácaras ficarão com a energia elétrica suspensa, das 8h40 às 16h, para que os técnicos façam a extensão de rede compacta: 2, 52/123A, 52B, 74, 81, 89, 94A, 98A, 98B, 99, 100, 108B, 117A; Quadra 700; e Setor P Norte: chácaras 12, 78, 79A, 80, 81, 81A, 100, 100A, 100C, 100H, 107A e 110.

Em Sobradinho, das 8h40 às 16h, as regiões afetadas serão Núcleo Rural Boa Vista, Acampamento Fercal, Fazenda Buraco, Núcleo Rural Sobradinho, Núcleo Rural Sobradinho II, Núcleo Rural Catingueiro, Núcleo Rural Água Doce, Núcleo Rural Córrego do Ouro e Brocotó. Nesses locais será prestado o serviço de poda de árvores.

A Neoenergia informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, diminuindo, dessa forma, o tempo em que os consumidores ficam sem energia elétrica. E para casos de falta de energia em outros pontos, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para o 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita).

* Com informações da Agência Brasília