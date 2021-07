Sexta-feira (23/7) é de sol, frio e tempo seco no DF

JM Jéssica Moura

Termômetros chegaram a marcar 11ºC na madrugada desta sexta - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

A sexta-feira (23/7) é mais um dia de manhã gelada no Distrito Federal. Durante a madrugada, os termômetros chegaram a marcar 11ºC. O sol aparece entre muitas nuvens, e as temperaturas não sobem tanto: a máxima não ultrapassa os 27ºC nas horas mais quentes do dia.

A seca também não dá trégua aos brasilienses. Pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as taxas de umidade oscilam de 85% a 25%, um pouco mais elevadas do que o recorde de 13% para o mês registrados nesta semana. "Como não tem chuva, o valor da umidade não é algo que melhora muito", pondera o meteorologista Olívio Bahia.

"Não dá para baixar a guarda, independente de estar 13% ou 25%", alerta. Por isso, a recomendação é reforçar a ingestão de líquidos, evitar exercícios físicos ao ar livre e tomar cuidado com as queimadas.

O mês de julho segue sem qualquer sinal de precipitações. "Chuva realmente só final de setembro e outubro, se tudo ocorrer dentro do que a gente considera normal".

E já é bom ir separando mais casacos e cobertas. Uma frente fria vinda do Sul se aproxima da região central e pode atingir o DF a partir da próxima quinta-feira (29/7).