Museu dedicado à tecnologia será construído no lote do Touring

CB Correio Braziliense

O Iphan também aprovou a construção do Museu Tecnológico - (crédito: Gustavo Moreno/CB/D.A Press - 18/4/11)

Com a aprovação do texto do Projeto de Lei Complementar, o Conselho de Planejamento Territorial Urbano do Distrito Federal (Conplan) autorizou a mudança no uso e ocupação do Lote 1 do Setor Cultural Sul (SCS). É nesse espaço que fica localizado o antigo Touring Club.

A matéria já tem aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas ainda precisa ser apreciada pela Câmara Legislativa. O projeto prevê a construção de um museu tecnológico no local, ao lado do Museu da República e da Biblioteca Nacional. O equipamento tem inauguração prevista para abril do ano que vem, no aniversário de Brasília.

A obra será custeada pelo Sesi/Senai e o valor total é estimado em R$ 160 milhões. O museu será chamado de Sesi Lab e terá um anfiteatro externo para atividades culturais ao ar livre, quatro galerias para exposições, áreas de oficinas educativas, loja conceito, jardim e café.

Até então, a norma de uso do prédio não previa que o espaço fosse destinado a atividades culturais, como o museu. Por isso, a necessidade de uma mudança na legislação que viabilizasse a instalação do equipamento e a adaptação da infraestrutura.

Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Seduh) tem até seis meses para apresentar aos conselheiros do Conplan um estudo sobre passagens de pedestres da plataforma superior da rodoviária ao Setor Cultural Sul.