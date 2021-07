Operação no Entorno prende pessoas relacionadas a Lázaro

JM Jéssica Moura

Segundo Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, a operação estava planejada há algum tempo - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A secretaria de Segurança Pública de Goiás deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23/7), a Operação Anhanguera, que integra forças da polícia militar, civil, bombeiros e do sistema prisional do estado e também do Distrito Federal para reforçar a segurança nos municípios do Entorno.

Os agentes procuraram foragidos da justiça e cumpriram 37 mandados de busca e apreensão nas cidades goianas. Cinco pessoas foram presas. Entre os presos, até o momento, estão pessoas que teriam ajudado Lázaro Barbosa, direta ou indiretamente. Ele é suspeito de ser o autor da chacina do Incra 9 e passou 20 dias foragido em Cocalzinho de Goiás.

"É uma operação que já vem sendo planejada há algum tempo. Nós tivemos que fazer o start mais rápido por conta da captura daquele sujeito. Hoje estamos fazendo uma nova operação e também trabalhando no rescaldo daquela outra operação", disse o secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda.

A caçada a Lázaro envolveu mais de 270 agentes de forças militares e civis do Distrito Federal e Goiás, além da Polícia Federal e Rodoviária. Durante as buscas, em Girassol e Edilândia, Lázaro ainda invadiu chácaras, roubou carros, fez reféns e trocou tiros com policiais até ser encontrado e morto em Águas Lindas no mês passado.