RM Rafaela Martins

No Parque da Cidades, a fila de carros começou a se formar às 6h - (crédito: Marcelo Ferreira/CB )

A alta procura para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 gerou filas enormes no Distrito Federal. Por volta das 6h, centenas de carros ocuparam o estacionamento 13 do Parque da Cidade, um dos postos localizados no centro da capital. O público alvo teve de esperar cerca de três horas para começar a receber o imunizante. A vacinação nesta sexta-feira (23/7) começou às 9h e vai até 17h. A primeira aplicação (D1) no Parque da Cidade está sendo feita com a vacina da plataforma AstraZeneca. Desta vez, não é necessário realizar o agendamento prévio.

Após aguardar três horas e meia, a publicitária Luciana Cruz, 38 anos, ficou muito feliz por receber a vacina. A moça tentou tomar a vacna no estado de Goiás por duas vezes, mas não conseguiu. Por isso, a expectativa estava alta. “Quando cheguei aqui, o céu estava rosa ainda. Eu acho que, de fato, tanto faz a marca da vacina que vou tomar, não precisa escolher, o importante é conseguir”, ressaltou. Para ela, que tem problema de trombose e está de home-office desde o começo da pandemia, a vacina pode significar um recomeço.

Para receber a primeira dose, o público pode procurar diretamente um dos postos em funcionamento e apresentar um documento de identidade com foto que comprove a idade. Cada local aplicará uma dose específica. Foi exatamente isso que a publicitária e moradora da Asa Norte Juliana Faceber, 41, fez na manhã desta sexta (23/7). Ela chegou às 6h na fila e aguardou ansiosamente para receber a D1. "A expectativa é a melhor possível, tô muito feliz que vou vacinar. Tentei fazer o agendamento pelo site, quando abriu para a minha idade, e não consegui. Estou comemorando, se Deus quiser vou vacinar hoje. A gente foi bem privilegiado em casa e minha mãe, que é idosa, já tomou as duas doses”, contou.

Planejamento

Como a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou na quinta-feira (22/7), o objetivo é que o esquema de vacinação contra a covid-19 para o público acima de 37 anos acelere através do mutirão. Por isso, o funcionamento também começou às 8h, para pedestres, em outros pontos do DF. De acordo com a pasta, 100 locais estão disponíveis. No fim de semana, o atendimento será das 9h às 17h.

Até o momento, a SES-DF aplicou 22.967 doses de imunizantes. Nesta quinta-feira (22/7), 12.452 pessoas receberam a (D1), 8.740 brasilienses foram vacinados com a (D2) e 1.775 cidadãos tomaram o imunizante de dose única (DU). Ao todo, 1.148.771 pessoas no DF estão vacinadas com a D1 — o que representa 39,11% da população. Quanto aos brasilienses com o ciclo de imunização completo, com D2 ou DU, a porcentagem é de 15,63%, o que representa 478.689 pessoas.



Endereços



Confira neste link a lista de locais onde a população pode se vacinar contra a covid-19 no Distrito Federal e os tipos de aplicação por posto de atendimento.



Horários

Sexta-feira: das 8h às 17h

Sábado e domingo: das 9h às 17h



O que levar?

Documento de identidade com foto.