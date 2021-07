CB Correio Braziliense

Jovem de 23 anos levou três tiros na cabeça em uma praça no Riacho Fundo 2 neste sábado (24/7) - (crédito: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Neste sábado (24/7), um homem de 23 anos levou três tiros na cabeça em uma praça no Riacho Fundo 2. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamada para atender a ocorrência por volta das 11h.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi declarado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu na praça localizada no conjunto B, na QN 5, do Riacho Fundo II.

A Polícia Militar também esteve no local. De acordo com a corporação, a suspeita é de que seja acerto de contas. O autor dos disparos ainda não foi identificado. A 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) está investigando o caso.