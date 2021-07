Covid-19: DF registra 759 novos casos e 10 mortes pela doença

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 759 novos casos e 10 mortes por covid-19, neste sábado (24/7). De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, a capital federal soma 445.424 casos e 9.548 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24h, duas pessoas morreram pela doença, ambas mulheres.

O boletim epidemiológico mostra que a taxa de transmissão permanece em 0,97. Com as atualizações, a média móvel de casos é de 550,9. Em relação a óbitos, a média móvel está em 11,9, e é equivalente ao valor de 10/7.

Em comparação à sexta-feira (23/7), quando foram confirmadas 868 novas infecções, o número de casos em 24h caiu 12%.

UTIs

Neste sábado (24/7), a rede pública de saúde do DF operava com 77,44% de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) voltados para o tratamento do novo coronavírus. Do total de 404 leitos, 127 estavam ocupados, 37 livres e 240 bloqueados.

A rede privada tinha 79,21% das vagas reservadas para infectados ocupadas na tarde deste sábado. Neste caso, dos 270 leitos, 161 estavam em uso, 43 disponíveis e 66 bloqueados.