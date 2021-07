Vacinação no Parque da Cidade tem movimento tranquilo neste sábado

CM Cibele Moreira

(crédito: Barbara Cabral/Esp. CB/D.A. Press)

O movimento no ponto de vacinação do estacionamento 12, no Parque da Cidade, está tranquilo na manhã deste sábado (24/7). Sem fila, quem chega para tomar a vacina contra a covid-19 leva menos de 10 minutos para receber o imunizante.

Mais cedo, os funcionários do local informaram que, por volta das 6h30, havia fila de carros aguardando a abertura marcada para as 9h. Em uma hora, foram vacinados 204 pessoas.

No total, o ponto de vacinação do Parque da Cidade recebeu 1.400 dose destinadas à D1 para a população com 37 anos ou mais. Não é necessário agendamento. Na sexta-feira (23/7), foram aplicadas 1.200 vacinas no Parque.



A unidade básica de saúde (UBS) 1 da Asa Sul também está com movimento tranquilo. Sem fila. Nesse posto, as doses estão sendo aplicada em pedestre que vão tomar a D1

Na Asa Norte, por outro lado, registrou-se uma pequena fila, que se estendia pelo lado de fora da UBS 1, localizada na 115/114 Norte.

Mutirão

O mutirão de vacinação continua no fim de semana, com 50 mil primeiras doses distribuídas para 74 postos.