Covid-19: 135.461 pessoas foram vacinadas contra a doença em três dias

CB Correio Braziliense

(crédito: Secretaria de Saúde do DF)

Depois do mutirão de três dias de vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal espera focar na aplicação de segundas doses nesta segunda-feira (26/7). A expectativa é que 23.336 pessoas recebam o reforço do imunizante amanhã.

Para isso, 53 pontos estarão abertos, alguns na modalidade drive-thru. As unidades básicas de saúde funcionarão das 8h às 17h. Os drive-thrus abrem às 9h e fecham às 17h, com exceção do ponto na Praça dos Cristais, que funcionará à noite, das 18h às 22h.

Nos três dias de mutirão, 135.461 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 no DF. A grande maioria tomou a primeira dose: foram 110.507 pessoas. O serviço sem agendamento vacinou aqueles com 37 anos ou mais, grávidas e puérperas.

O número é resultado da campanha organizada para o fim de semana, que focou em iniciar a imunização do máximo de pessoas em um curto período de tempo. O secretário de saúde, Osnei Okumoto, avaliou a medida como um sucesso.

Embora muitos tenham conseguido se vacinar, em 17 dos 51 postos não havia mais doses às 12h30. Em nota, a pasta diz que a grande procura, devido ao mutirão, era esperada.

Com a atualização, o DF tem 56,62% da população com 18 anos ou mais vacinada, e 21,80% estão totalmente imunizados — com D2 ou dose única.

Veja onde se vacinar:

Pontos de vacinação contra a covid-19 na segunda-feira (26/7). (foto: Secretaria de Saúde do DF)

Pontos específicos:

Pontos específicos de vacinação contra a covid-19 na segunda-feira (26/7). (foto: Secretaria de Saúde do DF)