Quatro regiões do DF ficam sem energia elétrica nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Os moradores de Sobradinho, São Sebastião, Planaltina e Lago Sul ficarão sem fornecimento de energia elétrica nesta segunda-feira (26/7). As equipes da Neoenergia Distribuição Brasília farão podas de árvores e retirada de poste nessas quatros regiões.

Em Planaltina, serviços de poda de árvores serão executados entre 8h40 e 13h, no Núcleo Rural Taquara: chácaras 3, 84, 85, 86, 108, AI 3, Fazenda Primavera e AE 3.

Na cidade de Sobradinho, as equipes estarão na Rua do Mato (chácaras 1, 2, 7, 13, 16, 17, Lt 17); Sítio Esmeralda; Núcleo Rural Sobradinho II (nas chácaras 17, Jandir Gomes, Fazenda Buraco); no Núcleo Rural Sobradinho; Riacho Califórnia; e no Núcleo Rural Boa Vista (chácaras 5, 7, 15, 216 e Pé de Serra), no horário das 8h40 às 13h.

Os trabalhadores da Neoenergia chegam a São Sebastião às 8h40 e permanecem por lá até as 16h para a execução do serviço de poda de árvores, nas seguintes áreas: DF-140 (chácaras Santa Terezinha, São Judas, Luz, Euvaldo, 3, 14/15, 15, 16 e 17) e, também, na Fazenda Santa Prisca, Sítio Mirante, chácara Pé D’água, ERB Boa Vista, Mansões Santa Cecília e na Fazenda Santarém, chácaras Ipiranga 3, 13, 17 e 21; Fazenda Santa Bárbara, chácara 25 e Núcleo Rural Paranoá (chácara 24).

No Lago Sul, a QL 12, Conjunto 3, recebe os colaboradores da companhia energética para a retirada de poste e encabeçamento de rede no horário das 8h40 às 16h.



Antecipação

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o telefone 116. Para os moradores de fora de Brasília, precisam entrar em contato pelo número 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.