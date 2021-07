DF terá poucas nuvens e temperatura máxima pode chegar a 27ºC nesta segunda

AM Ana Maria da Silva

Nesta segunda-feira (26/7), o dia amanheceu ensolarado no DF. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não haverá mudanças significativas no tempo ao longo desta semana. Com registro de poucas nuvens, a temperatura máxima pode chegar a 27ºC, no Plano Piloto. A mínima registrada foi de 9ºC, em Águas Emendadas, Planaltina.

De acordo com o órgão, não há previsão de chuva para os próximos dias. O DF completou, nesta segunda-feira, 41 dias sem chuva e, de acordo com a meteorologista Maiane Araujo, a previsão é de que continue assim no decorrer da semana. "O tempo fica estável, continuamos com o predomínio da massa de ar seco, frio ao amanhecer, tardes com temperaturas mais amenas, e sem previsão de chuvas", pontua.

Segundo Maiane, nas primeiras horas do dia, a umidade relativa do ar alcançou 90%. Nas horas mais quentes, deve oscilar entre 25% e 30%. "Não tem abaixado tanto como nos últimos dias, mas ainda alcança taxas baixas. Porém, não é nada muito crítico ou severo", ressaltou.

"Na última terça-feira (20/7), tivemos a tarde mais seca do ano. De ano em ano acontecem esses picos no mês de julho, mas você vê que não é algo persistente. Diferente, por exemplo, da segunda metade de julho e do mês de agosto, que tem picos e temperaturas elevadas. Normalmente, agosto e setembro são períodos que demandam mais atenção, uma vez que a umidade fica relativamente baixa, mas nada extremo", ressalta Maiane.