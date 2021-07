Semana começa com 366 vagas de empregos nas agências do Trabalhador

CB Correio Braziliense

(crédito: ABR)

As agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta segunda-feira (26/7), novas vagas de empregos com ou sem experiência. O destaque do dia é para ajudante de carga e descarga de mercadorias, são 72 vagas de trabalhos para esses profissionais. A remuneração a esses trabalhadores é de R$1.108,63, mais benefícios.



Na área de açougue, há vagas 24 disponíveis nas agências, são: 14 para açougueiro, com salário entre R$ 1.330 e R$ 2 mil, mais benefícios, e 10 para ajudante, com remuneração de R$ 1.200, além de benefícios. Existem vagas para aqueles que estão iniciando a vida profissional e para quem já atua no ramo.



Para carpinteiro, estão disponíveis 20 oportunidades de trabalho, com salário de R$ 1.804, mais benefícios.



Outras vagas

Sete oportunidades contemplam auxiliar de coordenador escolar, que paga R$ 2.345, mais benefícios. Para essas vagas, é preciso comprovar experiência e ter concluído o curso superior de pedagogia. Também há uma vaga para técnico de enfermagem e quatro para vendedor de comércio varejista. Os salários são de R$ 1.911 e R$ 1.646, respectivamente. Nos dois casos é necessário comprovar experiência e ter concluído o ensino médio.

Para pessoas com deficiência (PCD), a função de operador de atendimento receptivo (telemarketing) se destaca entre os ofícios que buscam esses profissionais.



O que faço para me candidatar?

As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.



A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.



Com informações da Agência Brasília