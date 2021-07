CB Correio Braziliense

Confira as vagas ofertadas nesta sexta-feira - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão disponibilizando 248 vagas de empregos, nesta sexta-feira (23/7). São mais de 57 profissões com novos postos de trabalho disponíveis para a população. A procura é tanto para quem está em busca do primeiro emprego quanto para aqueles que já possuem experiência.

A maior quantidade de vagas de emprego contempla o profissional que trabalha como promotor de vendas. São 30 oportunidades, com salário de R$ 1.350, e outros benefícios.

Cerca de 17 oportunidades no mercado de trabalho são destinadas às pessoas com deficiência.

Outras vagas

Estão disponíveis nas agências quatro vagas para vendedor de comércio varejista, com salário de R$ 1.646, mais benefícios, com experiência e ensino médio completo; uma para técnico de enfermagem, com remuneração de R$ 1.911, mais benefícios; uma para técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk), que paga R$ 2.852; 10 para operador de atendimento receptivo (telemarketing), com remuneração de R$ 1.150, mais benefícios e, ainda, uma vaga para auxiliar de coordenador escolar, que paga R$ 2.345, mais benefícios.

E para se candidatar?

As Agências do Trabalhador fazem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas de emprego podem também ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria do Trabalho disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209 - 1135.





Fonte: Agência Brasília