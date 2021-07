Covid-19: DF vai antecipar segunda dose de seis mil professores nesta terça

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal vai antecipar a aplicação da segunda dose de 6 mil professores vacinados com a AstraZeneca. O atendimento a esse público será feito nesta terça-feira (27/7). Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, basta que os professores vacinados com a AstraZeneca apresentem crachá e cartão de vacinação.

As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (26/7). Além disso, Gustavo afirmou que haverá uma repescagem para 1.900 profissionais da educação que, por algum motivo ainda não se vacinaram.

A repescagem ocorrerá entre 29, 30 de julho e 1º de agosto. Também basta comparecer aos postos que serão indicados pela Secretaria de Saúde, com crachá e cartão de vacinação.

Vai e volta

Em 16 de julho, após anunciar como certa a antecipação da segunda dose para profissionais da área de educação vacinados com imunizantes da Oxford/AstraZeneca e Pfizer, o Governo do Distrito Federal (GDF) levou o plano de volta à fase de análises. A decisão ocorreu após manifestação contrária à medida por parte do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A antecipação para a segunda dose da Pfizer vai ocorrer após a divulgação de uma nota técnica do Ministério da Saúde indicando o adiatamento.