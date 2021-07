Polo de Cinema em Sobradinho recebeu R$ 231 mil para reforma

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Marina Gadelha/Secec)

O Polo de Cinema e Vídeo Grande Otelo, localizado na DF-330, km 4, em Sobradinho, está em reforma neste mês de julho. O canteiro estava abandonado há uma década. Com investimento de R$ 231.063,96, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) iniciou a revitalização do galpão central e do sistema elétrico, além de roçagem e pintura.

A obra está prevista para ser entregue em outubro e integra o projeto Brasília, Cidade Patrimônio, da Secec. Uma ventania recentemente arrancou parte do telhado do galpão e essa estrutura será substituída. Além disso, haverá substituição de toda a sustentação da cobertura e de todo o quadro de distribuição de energia elétrica. O Polo também ganhará novas luminárias e refletores externos, além de pintura, dedetização e manutenção dos jardins da área externa.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, há uma articulação administrativa para que o Polo atenda a população com cultura e políticas públicas mais extensas. “Essa reforma revitaliza a estrutura física do Polo, que seguia há anos sem uma atenção. O que vamos discutir agora é o processo de ocupação. Há muitas ideias postas à mesa”, conta o secretário.



O longa-metragem O Outro Lado do Paraíso, de André Ristum, foi a última filmagem feita no local, em 2013. No filme foi reinventada uma cidade cenográfica de 15 mil metros quadrados para reconstituir a periferia de Brasília em 1964. Ele foi baseado na obra de Luiz Fernando Emediato e ganhou sete prêmios na Mostra Brasília do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB).



Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa