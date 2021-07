Confira as três regiões do DF que ficarão sem energia nesta terça-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: CEB/Divulgação)

A Neoenergia vai interromper, nesta terça-feira (27/7), o fornecimento de energia em São Sebastião, Paranoá e Samambaia. O corte de luz será em decorrência da poda de árvores nessas localidades.



O desligamento programado tem objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores e dos moradores nesses locais. Dessa maneira, a companhia energética terá que interromper o fornecimento nas três cidades.



Em São Sebastião, os serviços de poda de arvores serão na DF-140: Chácaras 125, 126, 127, 130, 131, 150, 181, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 193, 196, 197, 206, 207, 213, 213-A, 214, 215, 216, 218, 222, 224, 226, Chácara do Mexicano e Residencial Le Jardin I e II (Guarita). O corte de luz será das 8h40 às 16h.



No Paranoá, as atividades de poda de árvores ocorrerão no horário das 8h40 às 13h no Núcleo Rural Rajadinha (Chácaras de 01 a 40), Chácara Campalina, Chácara São João, Fazenda União, Fazenda Santa Cruz e Quebrada dos Guimarães, além de todo o Assentamento Três Conquistas e do Núcleo Rural Capão da Onça (Fazenda Ip).

Na cidade de Samambaia as equipes de trabalhadores da Neoenergia chegam à região às 8h40 e seguem até as 14h. Os locais que serão afetados com a falta de luz são os Núcleos Rurais Raizamas e Fazenda Lajes da Jiboia.



Antecipação

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário definido, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de urgência, basta ligar para o telefone 116. Para os moradores de fora de Brasília, precisam entrar em contato pelo número 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.