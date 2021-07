Temperatura máxima no DF pode chegar a 26ºC nesta terça (27/7)

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com poucas nuvens, o dia no Distrito Federal será de céu claro nesta terça-feira (27/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 26ºC no Plano Piloto. A mínima registrada foi de 9ºC, em Águas Emendadas, Planaltina.

De acordo com o meteorologista Cleber Souza, a previsão é de que não haja mudanças significativas no tempo até o fim de semana, quando uma massa de ar fria começará a atuar na cidade. Até lá, a umidade relativa do ar deve se manter como nesta terça-feira, oscilando de 75% a 25%.

"Essa massa de ar fria vem acompanhada de uma massa de ar polar. É o que vai fazer com que as temperaturas caiam no setor Centro Sul do Brasil. Aqui não vai ser tão intenso. Está prevista para sábado. Domingo, as temperaturas devem cair também”, ressalta o meteorologista.

Para os dias secos

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é preciso cuidados especiais. A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quatros, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.

Confira a orientação para cada nível de medição:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.