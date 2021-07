CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) promove leilão público de 15 imóveis localizados nas regiões de Santa Maria e Gama. Os terrenos, alguns com edificações construídas e outros vazios, fazem parte de execução de alienação fiduciária por decorrência de inadimplência.

Qualquer pessoa interessada pode participar do leilão, tanto físicas quanto jurídicas. A sessão pública para a disputa dos lances é dirigida por leiloeira oficial credenciada e ocorrerá de forma virtual no site www.dfleiloes.com.br. O edital, com a descrição dos imóveis leiloados, está disponível no portal da Terracap.

A recepção dos lances do primeiro leilão termina em 3 de agosto, às 15h. Não havendo oferta superior ou igual ao da avaliação do imóvel, é dada sequência ao segundo leilão, que será encerrado em 4 de agosto, também às 15h. São nove imóveis da região administrativa do Gama e outros sete de Santa Maria.

Em Santa Maria, na EQ 317/218, há um imóvel em terreno de 182 m², com benfeitorias e avaliação de R$ 220,6 mil, cujo lance mínimo é de R$ 187,2 mil. Também na mesma região, foi colocado para leilão um lote para comércio, com área de 1.960 mil m², que atualmente abriga um supermercado. Neste caso, a avaliação é de R$ 6,3 milhões e o lance inicial é de R$ 3,6 milhões.

No Gama Oeste, na quadra 30, há um imóvel de 275 m² avaliado em R$ 674,5 mil, com lance inicial de R$ 430 mil, também com benfeitorias. Para quem tem interesse em terreno vazio, há um no lado sul do Gama, na quadra 7, com 312 m², avaliado em R$ 591 mil e com lance inicial de R$ 559 mil.

Além da oferta dos imóveis, a Terracap ainda proporciona a possibilidade de financiamento do terreno. O arrematante, vencedor do leilão, poderá optar pelo crédito imobiliário em até 180 meses. Dessa forma, mais pessoas terão acesso às chances de adquirir os terrenos da empresa. Também serão aceitos financiamentos originários de outras instituições financeiras.

Para participar do leilão, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e inserir os documentos digitalizados previstos no edital. O credenciamento deverá ser efetuado até dois dias úteis antes da apresentação dos lances.

Mais informações podem ser obtidas na Terracap, pelo telefone (61) 3342-1103, ou no escritório do leiloeiro: ADE Águas Claras, Chácara 2, Conj 2, Lote 5, telefones (61) 3557-4667 e 98147-0091.