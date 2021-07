Quatro cidades do DF ficam sem energia nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press - 26/8/14)

Moradores de quatro regiões do Distrito Federal ficarão sem fornecimento de luz, nesta quarta-feira (28/7). As equipes da Neoenergia farão trabalhos de poda de árvores, manutenção corretiva e troca de conectores e retencionamento de rede. A rede elétrica será desligada no Lago Norte, no Guará, no Paranoá e em Ceilândia.

O desligamento temporário ocorre em diversas regiões do DF diariamente. O corte da eletricidade em pontos dessas cidades visa a segurança das equipes de trabalhadores da companhia energética e das pessoas próximas aos locais.



No Paranoá, os serviços ocorrerão em dois períodos do dia: das 8h40 às 16h, no Núcleo Rural Boqueirão, e das 9h30 às 12h30, nas quadras 305 e 314 da região Del Lago.



Podas de árvores serão feitas no Núcleo Rural Melchior e na Fazenda Laje da Jiboia, das 8h40 às 16h; e nas chácaras 38A e 58 do Núcleo Rural Olhos D’Água, no Lago Norte, em Ceilândia.



Troca de conectores e retencionamento de rede serão feitos no Guará, a partir das 08h40, e os serviços seguirão até as 14h.



O canal de atendimento ao cliente é pelo telefone 116. Para quem está fora de Brasília, é possível entrar em contato com a companhia pelo telefone 0800 061 0196 ou pelo 0800 701 01 55 (para os clientes com deficiência auditiva).