60% das vagas nas agências do Trabalhador não exigem escolaridade nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As agências do Trabalhador do Distrito Federal estão ofertando 308 vagas, nesta quarta-feira (28/7), para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Há, também, postos que não exigem experiência nem escolaridade.

Cerca de 60% das vagas de emprego abertas das 14 agências do Trabalhador do Distrito Federal desta quarta-feira (28/7) não exigem escolaridade dos candidatos ou pedem, apenas, que tenham nível fundamental. São 176 oportunidades em 49 profissões diferentes.

Para nível superior também há vagas vagas nas agências. O melhor salário do dia é para uma delas e vale para formados em engenharia de software. A remuneração é de R$ 4.665,99, para atuar como programador de sistemas de computador.

Existem postos disponíveis para coordenador escolar, coordenador de recursos humanos, pedagogo, professores de inglês e de línguas estrangeiras modernas e técnico de apoio ao usuário de informática, totalizando dez oportunidades, com salários entre R$ 18 a hora e R$ 2.345 mensais, mais outros benefícios.



Das 308 vagas de empregos nas 14 unidades do DF, são disponibilizados trabalhos na área de vendas. As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.980, mais benefícios. E também nas categorias de mecânico de manutenção de máquina industrial (R$ 3 mil), pintor automotivo e serralheiro (R$ 2,5 mil) e acabador de mármore (R$ 2,4 mil).

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.

Com informações da Agência Brasília