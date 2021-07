Procurando emprego? Agências do trabalhador têm 323 vagas nesta terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Com 323 vagas disponíveis nesta terça-feira (27/7), as Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem oportunidades para profissionais de, ao menos, 12 ramos diferentes. O destaque da vez é para serralheiro e operador de máquina de dobrar chapas, são oferecidas a cada um 15 vagas com salário, mais benefícios, entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil.



Para ajudante de carga e descarga de mercadorias, os salários são de R$ 1.106,83, mais benefícios. Nessa área são 54 postos, não há necessidade de comprovar experiência e é exigido apenas ensino fundamental incompleto.

Há, também, vagas para aqueles que desejam trabalhar por dia ou por hora. Ao todo, são seis profissões que oferecem essa modalidade, com total de 11 vagas, entre elas: atendente de loja, ladrilheiro, pedagogo, pedreiro, professor de inglês e línguas estrangeiras modernas. O valor pago pela hora vai de R$ 18 a R$ 20, mais benefícios. Já os valores pagos por dia variam de R$ 25 até R$140.



Outras vagas

Outras áreas estão à procura de novos trabalhadores. Há vagas para: vendedor pracista (30), carpinteiros (20), acabador de mármore e granito (10), ajudante de açougueiro (10), operador de atendimento receptivo/telemarketing (10), padeiro (10) e vendedor de serviços (10). Outros detalhes podem ser consultados na lista de empregos disponíveis nas agências.

E para se candidatar?



Para aqueles que se interessarem por alguma vaga ou desejarem mais informações, basta ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.