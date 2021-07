Covid-19: Ibaneis pretende vacinar adolescentes a partir de 12 anos

SS Samara Schwingel

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou ao Correio, na tarde desta quarta-feira (28/7), que o GDF vai acatar a decisão do Ministério da Saúde e vacinar adolescentes a partir de 12 anos contra a covid-19. A pasta federal decidiu que o atendimento ao novo público deve ocorrer após todos os adultos com 18 anos ou mais terem recebido, pelo menos, a primeira dose dos imunizantes. Apesar disso, ainda não há uma data definida para o início da imunização de adolescentes.

A nova orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI) foi emitida na noite desta terça-feira (27/7), em nota conjunta assinada pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). No documento, os três órgãos orientam que, uma vez esgotados os grupos prioritários, a campanha de vacinação contra a covid-19 deve seguir critério decrescente de idade.

Atualmente, o DF atende pessoas de 37 anos ou mais. Nesta quinta-feira (29/7), a campanha de imunização vai ser ampliada para as pessoas a partir de 35 anos. Assim como no mutirão do último fim de semana, não será necessário agendamento prévio e terão 100 pontos de atendimento em todo o DF. A distribuição das doses pelos postos deve ser divulgada em breve pela Secretaria de Saúde.

Pandemia

O Distrito Federal registrou 582 novos casos de covid-19 e 11 mortes, nesta terça-feira (27/7). Com as ocorrências, a capital acumula 447.354 infecções pela doença e 9.578 óbitos, desde o começo da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Segundo a Secretaria de Saúde, 88% dos pacientes com o novo coronavírus são moradores da capital; 5,9% são do Entorno do DF; e 7,2% são de outras unidades da Federação;