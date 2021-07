Covid-19: DF registra primeiro caso de reinfecção pela variante Delta

SS Samara Schwingel

(crédito: Handout/AFP - 27/11/20)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou, nesta terça-feira (27/7), o primeiro caso de reinfecção pela variante indiana Delta da covid-19. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da pasta, trata-se de uma mulher, de 66 anos, residente do Cruzeiro, e que está internada em uma unidade hospitalar da rede pública de saúde. Uma investigação epidemiológica será feita para apurar se ela já havia sido vacinada.

Ainda segundo a pasta, a paciente encontra-se sob os cuidados da equipe médica e isolada de contato com outros pacientes. Um sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) confirmou a reinfecção pela nova cepa. Ela foi infectada pela primeira vez em abril, pela Gama — variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus.

Este é o segundo caso de reinfecção por variante confirmado no DF. O primeiro foi registrado em abril deste ano, em um homem de 33 anos. A primeira infecção do paciente foi em março, pela variante P1. Um mês depois, ele foi infectado pela B.1.1.28, inglesa.

Delta

Até o momento, o GDF identificou 45 casos de infecção pela variante Delta na capital federal — dentre eles, 26 servidores do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), que enfrenta surto da doença. Representantes da Secretaria de Saúde acreditam que o contágio local resultou do contato de parentes dos pacientes com outras pessoas. No entanto, essa possibilidade está sob investigação. Três pessoas morreram.

Nesta terça, o Distrito Federal registrou 582 novos casos de covid-19 e 12 mortes. Com as ocorrências, a capital acumula 447.354 infecções pela doença e 9.578 óbitos, desde o começo da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.