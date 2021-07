Casa Azul organiza Bazar do Dia dos Pais em agosto, na Asa Sul

PM Pedro Marra

A Casa Azul Felipe Augusto promove, de 2 a 7 de agosto, o Bazar do Dia dos Pais, na Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF), na 408 Sul. No evento, das 9h às 18h, estarão disponíveis produtos doados pela Receita Federal, como aparelhos eletrônicos, relógios, perfumes, luminárias, roupas, sapatos e artigos de artesanato.

A Casa Azul é uma Organização da Sociedade Civil que atende mais de 2 mil crianças, jovens e adolescentes em estado de vulnerabilidade social nas regiões de Samambaia, Riacho Fundo 2, Vila Telebrasília e São Sebastião. A instituição atua no combate às desigualdades sociais ao prestar assistência a crianças, adolescentes e famílias.

Para mais informações, acesse o site www.casazul.org.br ou ligue para 3359-2098/99168-6481/99966-0319.

Vacinação

Em 2 de julho, cerca de oito colaboradores da unidade do Riacho Fundo 2 da Casa Azul receberam a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca contra a covid-19 no Centro de Convivência Unidade Divinéia (Cose), do Núcleo Bandeirante.

A vacinação dos colaboradores ocorreu com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que ainda vai ofertar vacinas para o restante dos pouco mais de 100 funcionários beneficiados com a parceria.