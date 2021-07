Projeção no Congresso Nacional celebra bicentenário do Peru

RC Rodrigo Craveiro

(crédito: Divulgação)

Até as 22h desta quarta-feira, quem visitar o Congresso Nacional poderá admirar uma projeção de imagens sobre o prédio principal e a cúpula do Senado Federal. As cores da bandeira do Peru e imagens alusivas ao país vizinho ganharam a forma de um dos principais monumentos de Brasília. O evento marca as comemorações dos 200 anos de independência do Peru. "A Embaixada do Peru no Brasil quis dar o máximo destaque à comemoração dos 200 anos da independência do Peru, com a iluminação e a projeção mapeada dos prédios do Senado Federal do Brasil, com motivos e imagens alusivos ao bicentenário, aos atrativos culturais, históricos e turísticos de nosso país", afirmou ao Correio Javier Yépez Verdeguer, embaixador do Peru no Brasil.



"Este ato se reveste de grande simbolismo, pois procura, nesta data tão significativa para o Peru, sublinhar os históricos laços de amizade entre ambos os povos, e as excelentes relações da embaixada e dos consulados do Peru no Brasil com as autoridades dos Três Poderes do Estado brasileiro", acrescentou Javier. A celebração em Brasília ocorreu horas depois da posse do novo presidente peruano, Pedro Castillo, em Lima. O general Hamilton Mourão, vice-presidente, representou o Brasil nas solenidades.