Longas filas marcam primeiro dia de vacinação para pessoas acima de 35 anos

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O início da vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 35 anos, na manhã desta quinta-feira (29), foi marcado por longas filas no Distrito Federal. Em busca da primeira dose, algumas pessoas chegaram aos postos durante a madrugada. A aplicação começou às 8h para pedestres e às 9h no modelo drive-thru.

Por volta de 8h30, agentes do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) informaram que havia cerca de 200 carros na fila de espera posto drive-thru do Parque da Cidade. Dentre os brasilienses que aguardavam pra receber a primeira dose, estava a cuidadora Priscila Martins, 40 anos. Às 9h07 a vacina chegou no local, e às 9h20 os profissionais de saúde iniciaram a aplicação dos imunizantes. Priscila foi a primeira a receber a dose do imunizante.

Ela conta que demorou para buscar a imunização contra a covid-19 porque tomou a vacina da gripe e precisou esperar o prazo necessário. Priscila chegou por volta das 5h30 na fila. “Estou achando a organização boa. Chegamos cedo pra não correr risco de ficar sem vacina”, disse. Para a cuidadora, o momento é de festa: “Até hoje, estava tomando os cuidados de sempre. Eu estou muito feliz por ter chegado esse momento, mas triste por nem todos terem a oportunidade de receber ainda”, pontua.

Postos de vacinação

A Secretaria de Saúde divulgou a lista de postos atualizada nesta quarta-feira (28/7). São 61 pontos disponíveis para a aplicação do imunizante, sendo quatro do tipo drive-thru. Para ser vacinado basta fazer parte da faixa etária atendida e comparecer ao posto mais próximo do local em que mora portando documento de identidade com foto e cartão de vacinação.

Gestantes e puérperas têm 28 postos disponíveis para receber aplicação da vacina. Não é necessário o agendamento, assim como para quem precisa receber a segunda dose da CoronaVac, que vai estar disponível em 12 pontos para pedestres e quatro drive-thrus - 16 ao todo.