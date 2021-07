Veja lista de postos de vacinação contra covid-19 para esta quinta no DF

PM Pedro Marra

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) divulgou, nesta quarta-feira (28/7), a lista atualizada de pontos de vacinação pelo DF para iniciar a vacinação do público com 35 anos ou mais. São 61 pontos disponíveis para a aplicação do imunizante, sendo quatro do tipo drive-thru.

Gestantes e puérperas têm 28 postos disponíveis para receber aplicação da vacina. Não é necessário o agendamento, assim como para quem precisa receber a segunda dose da CoronaVac, que vai estar disponível em 12 pontos para pedestres e quatro drive-thrus - 16 ao todo.



O DF recebeu, na manhã de terça-feira (27/7), mais 68,9 mil doses de vacinas contra a covid-19. Foram entregues 55,8 mil doses da CoronaVac, que devem ser divididas pela metade para primeira e segunda dose. Outras 13.100 da AstraZeneca para foram recebidas para a segunda dose.

Além das 27,9 mil da CoronaVac para a primeira dose, segundo o informe técnico do Ministério da Saúde, o DF deve receber mais 30,4 mil doses de Pfizer. Na quinta-feira (29/7), o GDF vai destinar 43.110 doses para abrir a vacinação para pessoas de 35 anos ou mais. Como no mutirão do último fim de semana, a Secretaria de Saúde vai abrir 100 postos de atendimento para aplicar as vacinas da nova remessa.

Confira os pontos de vacinação

