A profissão de ajudante de carga e descarga de mercadorias é uma das que mais existem postos disponíveis no momento - (crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta sexta-feira (30/7), novas vagas de empregos. Ao todo, estão abertas 386 oportunidades de trabalho. A profissão de ajudante de carga e descarga de mercadorias é uma das que mais existem postos disponíveis no momento, estes profissionais não precisam comprovar experiência na categoria.

Cerca de 15 vagas de emprego estão disponíveis para operador de máquina de dobrar chapas, com remuneração de R$ 1,5 mil, e serralheiro, com salários de R$ 1,8 mil e R$ 2 mil. Ambas pedem candidatos com nível fundamental de escolaridade.

O setor de vendas é o mais requisitado por meio das agências, nesta sexta (30/7), são 52 oportunidades para vendedores de serviços e pracistas. As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.980, mais benefícios. Algumas das vagas não exigem escolaridade nem experiência.

Para profissionais de nível médio, há vagas de gerente de captação de fundos e investimentos institucionais ou de mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Para ambos, é preciso experiência nas áreas. Os salários pagos a estas vagas podem chegar ao valor de R$ 3 mil.

Para aqueles que se interessarem por alguma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 9 9209 - 1135.