Agências do Trabalhador oferecem 358 vagas de emprego nesta quinta-feira

(crédito: Paulo H. Carvalho/CB/D.A Press - 24/1/6)

Para driblar o desemprego no Distrito Federal, as agências do Trabalhador estão disponibilizando, nesta quinta-feira (29/7), cerca de 358 oportunidades de trabalho. Oito dessas categorias profissionais oferecem remuneração por hora ou por dia trabalhado, variando entre R$ 8,98 e R$ 140, mais benefícios.



As vagas que pagam por dia ou hora são para eletromecânico de manutenção de elevadores, ladrilheiro, operador de telemarketing ativo, panfleteiro, pedagogo, professores de inglês e de línguas estrangeiras modernas e técnico de garantia de qualidade. No total, são 26 postos de trabalho à procura desses profissionais.

Há 29 vagas para o setor de bares, restaurantes e padarias. São duas para barista, uma para chapeiro de lanchonete, quatro para churrasqueiro, uma para confeiteiro, outra para copeiro, três para cozinheiros, quatro para cumim, um para encarregado de padaria, outras 10 para garçom e duas para maitre. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios oferecidos pelas empresas.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, o candidato basta ir a uma das 14 agências do trabalhador no DF, que estão abertas de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.