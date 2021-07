Governador Ibaneis Rocha visita obras concluídas em Santa Maria

AM Ana Maria Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou nesta sexta-feira (30/7), reformado e ampliado, o Terminal Rodoviário de Santa Maria, com a presença de diversas autoridades. Dentre elas, a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda (PL-DF).

O novo espaço vai favorecer pessoas que estudam ou trabalham em diversas localidades do DF e precisam fazer uso do transporte público. Pelo local passam 76 ônibus, aproximadamente, que fazem 434 viagens de segunda a sexta-feira, 324 aos sábados e 293 aos domingos.

“Eu tô muito feliz de estar aqui. Foi uma cidade que na campanha passada nos entregou uma das maiores votações do DF. Eu passei, a partir daquele momento a ter um carinho especial”, ressaltou Ibaneis. “Queremos levar qualidade de vida a população, cuidar dos problemas da população. O que tem jeito, tem jeito e será resolvido. O que não dá é ficar fugindo de problema como fizeram os governantes dessa cidade”, completou.

O terminal está localizado na quadra 401. O valor da obra é de R$ 4,8 milhões, custeada com recursos de emendas parlamentares e do orçamento do Governo do Distrito Federal (GDF). A construção, que ocupa 2.569 m² dos poucos mais de 16.000 m² da área total do terreno, já está 95% pronta. Como qualquer obra em fase de acabamento, falta fazer a pintura final, sinalização dos boxes, plantio de grama e a limpeza geral.

O novo espaço será ponto de partida de linhas de ônibus circulares e linhas alimentadoras do BRT. A estrutura também poderá ser utilizada para fazer a integração com as linhas do semiurbano do Entorno do DF. A estrutura abrigará 10 boxes para embarque e desembarque de passageiros, além de 53 três baias de ônibus destinadas às pessoas que estão aguardando o transporte.

A construção inclui também um estacionamento com capacidade para 60 veículos e 25 motocicletas, bicicletário e paraciclo.

Parque Ecológico

Ibaneis visitou, ainda, o Parque Ecológico de Santa Maria para entregar a primeira etapa das obras. No local, houve implantação de equipamentos públicos. O investimento, na ordem de R$ 1 milhão, é oriundo do orçamento da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap). Também esteve presente na solenidade o secretário de Meio Ambiente, Sarney Filho (Partido Verde).

As obras ainda vão continuar. O Parque Ecológico vai ganhar parque infantil, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), quadra de areia, quadra poliesportiva, pergolados, pista de cooper e mobiliários urbanos. O prazo de execução da obra será de 90 dias corridos a contar da data de emissão da ordem de serviço. A previsão é que a obra inicie em março.

A implantação desses equipamentos públicos faz parte de um acordo entre a Terracap e o Brasília Ambiental para pagamento de compensação ambiental. Ao atender à devida compensação ambiental dos impactos dos seus empreendimentos, a Terracap mitiga danos causados ao meio ambiente e entrega qualidade de vida e bem-estar à população.

Biblioteca Pública

No fim da manhã, o governador reinaugurou, também, a Biblioteca Pública Monteiro Lobato. O espaço, localizada na Área Especial EQ 215/315. No espaço foram feitos demolições, impermeabilizações e revestimentos.

Na última quinta-feira (29/7), a Biblioteca Nacional de Brasília reuniu-se com representantes da Administração Regional de Santa Maria e da Biblioteca Pública de Santa Maria. Na ocasião, a Biblioteca Nacional doou acervo bibliográfico, dentre o qual foi doado uma coleção de cordéis. Esta foi uma ação da Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal (RBP/DF), da qual a Biblioteca Nacional é a coordenadora.