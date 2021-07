Obras da primeira etapa do Parque Burle Marx no Noroeste começam

CM Cibele Moreira

(crédito: RENATO ALVES)

O tão prometido Parque Ecológico Burle Marx, no Noroeste, sairá do papel após 10 anos de espera. A ordem de serviço, que marca o início das obras da primeira etapa de intervenções no loca,l foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta quinta-feira (29/7). A expectativa é de que seja entregue até dezembro a infraestrutura com diversos equipamentos de lazer para a população.

Entre as benfeitorias que compõem a primeira fase do projeto estão a implantação de estacionamentos, a criação de duas ilhas de lazer que serão compostas por campo de futebol, quadras poliesportivas, quadras de areia, pontos de encontro comunitários (PECs), academias ao ar livre, parquinho infantil, pergolados, bicicletários e sanitários, além da construção de duas guaritas, uma voltada para a Asa Norte e outra para o Noroeste.

O presidente em exercício da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap), Leonardo Mundim, destaca que essa é uma das várias benfeitorias destinadas à região. "Existe uma dívida de mais de 10 anos da Terracap e do GDF para com a comunidade do Setor Noroeste. No sentido de priorizar a sua infraestrutura e seus equipamentos públicos. Em abril deste ano, entregamos a tão esperada via W9, batizada como a avenida dos Ipês, e hoje se inicia a efetiva implantação do parque Burle Max. Serão 6,8 milhões de reais investidos pela Terracap nesta primeira etapa", destacou Mundim.

"E outras melhorias programadas estão em andamento, como a licitação já iniciada para o enterramento da rede elétrica de sete quadras aqui no Noroeste e a instalação das lixeiras, cuja a primeira etapa tem previsão de 250 lixeiras subterrâneas, já foram instaladas 110", complementa Leonardo Mundim.

Para a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, a implantação do Parque Burle Marx é uma grande conquista. "No momento de pandemia temos visto como a população do Distrito Federal tem se apropriado dos espaços públicos para praticar atividades, fazer encontros ao ar livre. Ter um parque ecológico em uma área privilegiada da cidade é fundamental para a qualidade de vida e do bem viver da comunidade do Noroeste", afirmou.

Para o governador Ibaneis Rocha, a implementação do parque não vai só atender quem mora no Noroeste, mas também a população da Asa Norte e de outras regiões administrativas que, assim como o Parque da Cidade, vão utilizar o espaço para o lazer e práticas de esporte.

"O engraçado dessa obra, e é bom que se diga, é que, quando venderam os terrenos do Noroeste, não tinha como mostrar os prédios, pois era só uma previsão, o que se vendeu foi exatamente o parque. E o parque vem chegando por último", destacou Ibaneis. A segunda etapa do projeto do Parque Burle Marx inclui toda a ciclovia externa e toda a pista de caminhada da área externa do parque. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 10 milhões.